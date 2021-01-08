«Схема» чипа 5G, который вживляют с вакциной от коронавируса, оказалась от гитарной педали

Главное: Сторонники теории заговора опубликовали в социальных сетях схему чипа связи 5G, который якобы вводится в организм с вакциной от коронавируса. В итоге выяснилось, что это электрическая схема гитарной педали.

Детали: В итальянских соцсетях появилась схема чипа связи 5G, который якобы вводится в организм с вакциной против коронавируса. Как сообщил программист из Италии Марио Фуско на своей странице в Twitter, в его стране она широко распространена.

«На самом деле это электрическая схема гитарной педали и я считаю, что поместить ее в COVID-вакцину было бы отличной идеей», — написал он.

Как сообщает «Громадське» со ссылкой на западные СМИ, на картинке изображена схема гитарной модели Boss Metal Zone MT-2. Она также широко распространилась по соцсетям в Румынии.

На схеме, которая озаглавлена как «Схема 5G-чипа. Конфиденциально» можно увидеть надписи «бас», «средние частоты», «высокие частоты», «усиление» и «переключатель ногой», что, по мнению журналистов, должно натолкнуть пользователей на мысль, что это не секретный чип от коронавируса даже людей, далеких от музыки.

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