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Новости > «Схема» чипа 5G, который вживляют с вакциной от коронавируса, оказалась от гитарной педали

«Схема» чипа 5G, который вживляют с вакциной от коронавируса, оказалась от гитарной педали

Автор: «Фраза»
08.01.21 11:02
3580
«Схема» чипа 5G, который вживляют с вакциной от коронавируса, оказалась от гитарной педали

Главное: Сторонники теории заговора опубликовали в социальных сетях схему чипа связи 5G, который якобы вводится в организм с вакциной от коронавируса. В итоге выяснилось, что это электрическая схема гитарной педали.

Детали: В итальянских соцсетях появилась схема чипа связи 5G, который якобы вводится в организм с вакциной против коронавируса. Как сообщил программист из Италии Марио Фуско на своей странице в Twitter, в его стране она широко распространена.

«На самом деле это электрическая схема гитарной педали и я считаю, что поместить ее в COVID-вакцину было бы отличной идеей», — написал он.

Скриншот сообщения Марио Фуско в Twitter

Схема гитарной модели Boss Metal Zone MT-2, выдаваемая за схему чипа связи 5G, вживляемого с вакциной от коронавируса

Как сообщает «Громадське» со ссылкой на западные СМИ, на картинке изображена схема гитарной модели Boss Metal Zone MT-2. Она также широко распространилась по соцсетям в Румынии.

На схеме, которая озаглавлена как «Схема 5G-чипа. Конфиденциально» можно увидеть надписи «бас», «средние частоты», «высокие частоты», «усиление» и «переключатель ногой», что, по мнению журналистов, должно натолкнуть пользователей на мысль, что это не секретный чип от коронавируса даже людей, далеких от музыки.

В тему: 22 сентября 2019 года В Швейцарском Берне состоялась многочисленная акция протеста против внедрения стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G). Люди всерьез опасаются, что новые технологии негативным образом повлияют на их здоровье.

1 ноября 2019 года коммуникационные компании Ericsson и Lifecell объявили о начале тестирования оборудования мобильной связи пятого поколения в Украине.

Весной 2020 года в Нидерландах и Великобритании распространилось движение за уничтожение якобы вредных для здоровья вышек сотовой связи нового поколения 5G. Подожженные и поврежденные вышки исчисляются десятками.

В мае того же года ряд спортсменов выступил против вакцинации, чипизации и в том числе связи пятого поколения.

Летом Биологи из США выяснили, что радиоволны частотой 3.5 ГГц, используемые в связи 4G и 5G подавляют сенсомоторные функции эмбрионов рыб данио-рерио.

Тэги: чип, схема, вакцина, музыка, гитара, заговор, технологии, курьезы, 5G, коронавирус

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