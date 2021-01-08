В Украине начался «карантин зимних каникул»: стало известно, что разрешено

Главное: Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал инфографику, на которой показано, какие именно ограничения действуют с сегодняшнего дня на всей территории Украины с учетом постановления, смягчающего условия торговли.

Детали: С сегодняшнего дня в Украине вступили в силу усиленные карантинные ограничения. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram, в частности, запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос), закрыты ТРЦ и учреждения образования (кроме детсадов), запрещены массовые мероприятия.

Он также опубликовал инфографику, в соответствии с которой закрываются спортзалы, фитнес-центры и непродовольственные рынки.

АЗС будут работать без зон питания, а в парикмахерские и салоны красоты можно будет попасть только по предварительной записи.

В то же время общественный транспорт продолжит работу. Будут работать гостиницы, банки, продуктовые магазины, аптеки, почтовые операторы, ветеринарные лечебницы, зоомагазины.

Также разрешены к реализации товары и услуги первой необходимости:

— относящиеся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам;

— горючее, работа АЗС и СТО;

— осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозки валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

— работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

При этом Кабинет министров Украины внес в постановление от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» изменения послабляющие торговлю.

В частности, согласно постановлению, правительство разрешило продажу бытовой химии, периодической прессы, сбор и заготовку отходов.

Помимо того, разрешена торговля лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

В тему: 9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о введении в стране локдауна с 8 по 25 января 2021 года. Тогда же была опубликована инфографика, описывающая его условия.

4 января представительство Американской торговой палаты в Украине сообщили о том, что в соответствии с решением правительства на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса. При этом подчеркивалось, что другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой. В частности, речь идет о бытовой химии и инструментах, одежде, лампочках и батарейках.

5 января Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил эту информацию, но допустил, что эти нормы могут быть изменены в ближайшее время.