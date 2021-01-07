Названы очень странные предвестники инфаркта

Главное: Как различить инфаркт? Названы неочевидные признаки.

Детали: Исследователи из Ланкастерского университета (Великобритания) сообщили о неочевидных предвестниках сердечного приступа. Они назвали странные признаки инфаркта.

Самые известные – это боль или давление в груди. Но, как оказалось, все не так однозначно.

Эксперты говорят: «Признаком сердечного приступа может быть налет на зубах, который похож на липкую пленку: в нем активно развиваются плохие бактерии, которые могут попасть в кровоток, вызвать воспаление сосудов и стать причиной сердечного приступа».

Кроме этого стоит обратить внимание на кислый привкус во рту.

Отмечается также: «Вызывать тревогу может и боль в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль».

В тему: ранее был назван ключевой фактор инфаркта.