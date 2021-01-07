Стало известно о новых жертвах COVID-19 в Украине

Главное: COVID-19 в Украине убил еще 148 человек. Зафиксировано 8 997 случаев заразы.

Детали: Коронавирус продолжает убивать людей в Украине. Данные на четверг, 7 января, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что выявили еще 8 997 случаев заразы. С начала пандемии COVID-19 заболели уже 1 099 493 человека.

За сутки провели 54 438 тестов: методом ПЦР – 37 287, методом ИФА – 17 151.

Известно, что заразились 227 детей и 385 медработников.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве – 731 случай.

Также за отчетный период победили болезнь 11 316 человек (за все время уже 773 214 человек), а были госпитализированы 2 567 людей.

Жертвами заразы за сутки стали 148 человек. Всего коронавирус унес уже 19 505 жизней.

В тему: ранее в ВОЗ рассказали о дальнейшей судьбе коронавируса.