Стало известно о новых жертвах COVID-19 в Украине

Главное: COVID-19 в Украине убил еще 148 человек. Зафиксировано 8 997 случаев заразы.
Детали: Коронавирус продолжает убивать людей в Украине. Данные на четверг, 7 января, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.
Он сообщил, что выявили еще 8 997 случаев заразы. С начала пандемии COVID-19 заболели уже 1 099 493 человека.
За сутки провели 54 438 тестов: методом ПЦР – 37 287, методом ИФА – 17 151.
Известно, что заразились 227 детей и 385 медработников.
Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве – 731 случай.
Также за отчетный период победили болезнь 11 316 человек (за все время уже 773 214 человек), а были госпитализированы 2 567 людей.
Жертвами заразы за сутки стали 148 человек. Всего коронавирус унес уже 19 505 жизней.
В тему: ранее в ВОЗ рассказали о дальнейшей судьбе коронавируса.