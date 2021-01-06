Премьер Шмыгаль отреагировал на информацию о тайной вакцинации чиновников в Украине

Главное: Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса депутатов и топ-чиновников.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение министерствам здравоохранения и внутренних дел проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса депутатов и высших государственных служащих «препаратами неизвестного происхождения». На своем канале в Telegram он напомнил, что Украина сейчас ожидает первую партию вакцин — 1,9 миллиона доз Sinovac Biotech.

Он также добавил, что руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Но пока ни одна из вакцин, не сертифицирована в Украине.

Поэтому премьер выразил уверенность, что «ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения».

«Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники», — заключил Шмыгаль.

В тему: Ранее СМИ сообщили, что в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину, уже прививаются украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены. При этом процедура якобы проходит под грифом секретности на базе одной из частных клиник Киева.