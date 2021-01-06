Предприимчивый парень продавал через интернет «нанопленки для прикрытия номерных знаков авто»

Главное: Киберполиции заблокировала сеть веб-ресурсов по продаже «нанопленки для прикрытия номерных знаков авто». При этом указанные пленки не обладали соответствующими свойствами.

Детали: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заблокировал восемь интернет-сайтов под доменами разных стран, созданных для реализации так называемых «нанопленок». Как сообщает пресс-служба ведомства, на сайтах указывалось, что наклейки способны скрыть номерные знаки автомобилей от распознавания камерами фотофиксации и должны «обезопасить» от штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Пленка, покрывавшая один символ на номерном знаке, стоила 100 гривен. Таким образом злоумышленнику удалось заработать более 1 млн гривен.

Следствие установило, что покупателей вводили в заблуждение, поскольку заявленных свойств такие пленки не имели. При этом сырье для изготовления пленок, клише под номерные знаки разных стран и технические средства для печати фигурант заказывал из России.

Сейчас правоохранители устанавливают других возможных причастных к совершенному уголовному преступлению.

Открыто уголовное производство по статье о мошенничестве, по которой подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

В итоге за первый день работы системы было выписано без малого 58 тыс. штрафов на сумму в почти 15 млн грн.

О том, как избежать штрафа, выписанной системой автофиксации, читайте здесь.