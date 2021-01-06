COVID-19 в Украине: смертность остается очень высокой

Главное: В Украине выявили еще 6 911 случаев коронавируса. Умерли 228 человек.

Детали: Коронавирус в Украине не отступает. Данные на 6 января приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Отмечается, что за сутки было выявлено еще 6 911 случаев заразы. С начала пандемии заболели уже 1 090 496 человек.

Провели 52 968 тестов: методом ПЦР – 34 938, методом ИФА – 18 030.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве – 931 случай.

За отчетный период госпитализировали 2 978 человек.

Жертвами COVID-19 за сутки стали 228 человек. За все время умерли уже 19 357 людей.

С начала пандемии смогли победить болезнь 761 898 человек.

В тему: ранее мы писали, что в ВОЗ рассказали о дальнейшей судьбе коронавируса.