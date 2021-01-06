В электричке из Нежина в Киев ехал труп мужчины

Главное: Накануне в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в электричке Нежин — Киев. Причины смерти неизвестны.

Детали: Пассажиры электрички, которая ехала из Нежина в Киев, обнаружили в одном из вагонов мертвого мужчину. Инцидент произошел 4 января, сообщает mynizhyn.com.

На место вызвали медиков, а те сообщили о смерти человека в полицию.

Источники «Обозревателя» в правоохранительных органах отметили, что погибшим оказался местный житель 1951 года рождения, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

По словам родственников мужчины, в тот день он ехал в столицу.

Причины его смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. Полицейские проводят по данному факту расследование.

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