YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения

YouTube строго следит за тем, чтобы никто не осмеливался оспорить «официальную» информацию о преступной вакцинации, которая развернулась по всему миру. Поэтому YouTube удалил с канала Фразы наш ролик под названием «Локдаун, цифровизация и ликвидация денег. Интервью с инвестбанкиром Кэтрин Остин Фиттс».

Кэтрин Остин Фиттс — американский инвестиционный банкир и бывший государственный служащий, занимавшая пост управляющего директора Dillon,Read&Co и помощника министра жилищного строительства и городского развития США во время президентства Джорджа Буша.

В пояснительном письме, которое YouTube прислал в адрес «Фразы» после удаления видео, сказано следующее: «Какие нарушения были допущены. На YouTube запрещено публиковать контент, в котором содержатся утверждения о вакцинах против COVID-19, противоречащие сведениям местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)».

Итак, YouTube официально запрещает вам иметь иную точку зрения. Отличную от точки зрения адептов трансгуманизма, цифровизации и оболванивания народонаселения.

А вот и сам ролик, который так не понравился «демократичному» и «свободолюбивому» YouTube: