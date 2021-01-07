Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Дешево и сердито: британские ученые обнаружили неожиданное лекарство от COVID-19

Дешево и сердито: британские ученые обнаружили неожиданное лекарство от COVID-19

Александр Панько
07.01.21 11:54
1977
Дешево и сердито: британские ученые обнаружили неожиданное лекарство от COVID-19

Главное: По данным британских ученых, дешевое средство от вшей инвермектин оказалось способным снизить риск госпитализации с коронавирусом на 80%. При этом оно вдвое сокращает время выздоровления.

Детали: Средство от вшей ивермектин, курс лечения которым стоит всего 1,5 фунта стерлингов (около 58 грн), оказалось способным снизить риск госпитализации с коронавирусом на 80%. Как сообщает Daily Mail, это выяснилось в ходе классического эксперимента, проведенного по заказу Всемирной организации здравоохранения.

Его участников, главным образом из развивающихся стран, таких как Бангладеш, Аргентина и Египет, поделили на две группы: одной давали настоящий препарат, в другой — плацебо.

В итоге в первой группе из 573 человек умерли только восемь, в то время как во второй — 44 из 510. При этом оказалось, что ивермектин также вдвое сокращает время выздоровления.

Ученые полагают, что препарат поражает «нервную систему» вируса, препятствуя его размножению.

При этом они подчеркивают, что на данный момент требуются дополнительные исследования, чтобы доказать эффективность этого препарата от коронавирусной болезни COVID-19. Для этого в ближайшие месяцы будут опубликованы результаты испытаний, в которых приняли участие еще 7100 человек.

Отметим, что, по мнению независимых специалистов, препарат давали в маленькой дозировке и в сочетании с другими лекарствами, поэтому однозначно судить о его эффективности нельзя.

В тему: 24 февраля 2020 года посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские ученые создали лекарство от коронавируса. По его словам, речь идет о хлорохина фосфате — лекарстве, десятилетиями использовавшемся как средство от малярии. При этом ранее власти Китая признали эффективным лекарством от коронавируса также противовирусный препарат «Арбидол» с действующим веществом умифеновир.

В апреле Министерство здравоохранения Украины сообщила о закупке 320 тыс. таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19.

При этом в Швеции больницы прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, на основе которого создан гидроксихлорохин, из-за его побочных действий. Соответствующее решение было принято после того, как несколько пациентов пожаловались на спазмы, частичную потерю зрения и мигрени.

Тэги: медицина, Великобритания, здоровье, Египет, лекарство, Аргентина, Бангладеш, коронавирус, COVID-19, плацебо

Комментарии

Статьи

06.01.21 09:33

Полбюджета Украины — за долги

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
03.01.21 09:00

Фильм «Гражданин Лёшка»: безнадёжный СССР

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Под грифом секретности... В Киеве от коронавируса вовсю прививаются топ-чиновники и бизнесмены
06.01.21 11:57

Под грифом секретности... В Киеве от коронавируса вовсю прививаются топ-чиновники и бизнесмены

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно о новых жертвах COVID-19 в Украине

Стало известно о новых жертвах COVID-19 в Украине
07.01.21 09:55
1650
Последние новости
07.01.21 17:14

Миллионы украинцев увидели телемарафон «Рождество Христово. Люди» на телеканале «112 Украина»
07.01.21 16:30

Митрополит Антоний рассказал, о чем важно задуматься в день Рождества Христова
07.01.21 15:02

В Киево-Печерской лавре в день Рождества Христова верующие УПЦ молились на 8 литургиях
07.01.21 14:46

В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
07.01.21 13:09

В Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку
07.01.21 11:54

Дешево и сердито: британские ученые обнаружили неожиданное лекарство от COVID-19
07.01.21 10:16

Названы очень странные предвестники инфаркта
Фото и Видео
В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
В Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку
В Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку
Аваков пообещал «националистам» и «бандюкам» «демонстративную, неадекватную» реакцию
Аваков пообещал «националистам» и «бандюкам» «демонстративную, неадекватную» реакцию
На Волыни задержали подполковника, который за взятку «отмазывал» от армии
На Волыни задержали подполковника, который за взятку «отмазывал» от армии
В Киеве на Жулянах женщина выбросила 3-летнего ребенка с 8 этажа
В Киеве на Жулянах женщина выбросила 3-летнего ребенка с 8 этажа
Фотографу удалось заснять в украинских Карпатах редкую краснокнижную рысь
Фотографу удалось заснять в украинских Карпатах редкую краснокнижную рысь
Красный Ferrari Трампа хотят продать за колоссальные деньги
Красный Ferrari Трампа хотят продать за колоссальные деньги
Карантин не помеха: иностранцы расфасовали во Львове более 1 тонны героина
Карантин не помеха: иностранцы расфасовали во Львове более 1 тонны героина
Опубликована впечатляющая подборка боксерских нокаутов 2020 года
Опубликована впечатляющая подборка боксерских нокаутов 2020 года
На Днепропетровщине неизвестные изверги взорвали петарду во рту у молодого парня
На Днепропетровщине неизвестные изверги взорвали петарду во рту у молодого парня
fraza.com
Новости блогосферы
06.01.21 10:38

Почему замалчивают ситуацию с эпидемией COVID19 на Кубе?
30.12.20 11:20

Предварительные итоги 2020 года
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.