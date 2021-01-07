Дешево и сердито: британские ученые обнаружили неожиданное лекарство от COVID-19

Главное: По данным британских ученых, дешевое средство от вшей инвермектин оказалось способным снизить риск госпитализации с коронавирусом на 80%. При этом оно вдвое сокращает время выздоровления.

Детали: Средство от вшей ивермектин, курс лечения которым стоит всего 1,5 фунта стерлингов (около 58 грн), оказалось способным снизить риск госпитализации с коронавирусом на 80%. Как сообщает Daily Mail, это выяснилось в ходе классического эксперимента, проведенного по заказу Всемирной организации здравоохранения.

Его участников, главным образом из развивающихся стран, таких как Бангладеш, Аргентина и Египет, поделили на две группы: одной давали настоящий препарат, в другой — плацебо.

В итоге в первой группе из 573 человек умерли только восемь, в то время как во второй — 44 из 510. При этом оказалось, что ивермектин также вдвое сокращает время выздоровления.

Ученые полагают, что препарат поражает «нервную систему» вируса, препятствуя его размножению.

При этом они подчеркивают, что на данный момент требуются дополнительные исследования, чтобы доказать эффективность этого препарата от коронавирусной болезни COVID-19. Для этого в ближайшие месяцы будут опубликованы результаты испытаний, в которых приняли участие еще 7100 человек.

Отметим, что, по мнению независимых специалистов, препарат давали в маленькой дозировке и в сочетании с другими лекарствами, поэтому однозначно судить о его эффективности нельзя.

В тему: 24 февраля 2020 года посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские ученые создали лекарство от коронавируса. По его словам, речь идет о хлорохина фосфате — лекарстве, десятилетиями использовавшемся как средство от малярии. При этом ранее власти Китая признали эффективным лекарством от коронавируса также противовирусный препарат «Арбидол» с действующим веществом умифеновир.

В апреле Министерство здравоохранения Украины сообщила о закупке 320 тыс. таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19.

При этом в Швеции больницы прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, на основе которого создан гидроксихлорохин, из-за его побочных действий. Соответствующее решение было принято после того, как несколько пациентов пожаловались на спазмы, частичную потерю зрения и мигрени.