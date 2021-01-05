Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Локдаун 8 января может не наступить, – СМИ

Локдаун 8 января может не наступить, – СМИ

Александр Панько
05.01.21 20:00
1143
Локдаун 8 января может не наступить, – СМИ

Главное: Правительство может пересмотреть решение об ужесточении карантинных ограничений, ведь, по официальной статистике, в стране уменьшилось количество заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19. Кроме того, Кабмин на сегодняшнем заседании разрешил к продаже бытовую химию и прессу.

Детали: В Кабинете министров Украины не исключают возможности пересмотреть решение о введении локдауна с 8 января, принятое в конце прошлого года. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве, во властной команде пока нет консенсуса по этому вопросу, но он действительно обсуждается.

Эту информацию изданию подтвердили также в Офисе Президента. «Седьмого будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества заболевших», — заявил представитель ОПУ, пожелавший остаться неназванным.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Украина», представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан заявил, что на внеочередном заседании во вторник, 5 января, правительство приняло решение добавить на время локдауна «возможность продажи бытовой химии и печатной прессы». «Эти товары можно будет приобретать», — заявил Мокан в вечернем эфире одного из телеканалов.

В тему: 9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о введении в стране локдауна с 8 по 25 января 2021 года. Тогда же была опубликована инфографика, описывающая его условия.

Условия карантина зимних каникул в Украине с 8 по 24 января 2021 года

4 января представительство Американской торговой палаты в Украине сообщили о том, что в соответствии с решением правительства на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса. При этом подчеркивалось, что другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой. В частности, речь идет о бытовой химии и инструментах, одежде, лампочках и батарейках.

5 января Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил эту информацию, но допустил, что эти нормы могут быть изменены в ближайшее время.

Тэги: Кабинет Министров Украины, здоровье, карантин, новости Украины, Офис президента Украины, локдаун, Василий Мокан

Комментарии

Статьи

04.01.21 09:37

Тарифный удар 2021, или Здравствуй, ж...па, Новый год!

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
03.01.21 09:00

Фильм «Гражданин Лёшка»: безнадёжный СССР

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Скандальный ролик Зеленского. За 500 гривен дети работали до трех часов ночи
05.01.21 12:34

Скандальный ролик Зеленского. За 500 гривен дети работали до трех часов ночи

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Локдаун 8 января может не наступить, – СМИ

Локдаун 8 января может не наступить, – СМИ
05.01.21 20:00
1126
Последние новости
05.01.21 21:14

Дерматолог заявил, что зуд может быть предвестником смертельной болезни
05.01.21 20:00

Локдаун 8 января может не наступить, – СМИ
05.01.21 19:01

Главные новости за 5 января 2021 года
05.01.21 17:06

Неизвестный самолет разбомбил свадьбу в Мали: счет жертв идет на десятки
05.01.21 16:50

Британцы поведали, как легко и просто снизить уровень сахара в крови
05.01.21 16:31

Перед самым Новым годом Зеленский получил солидный «подарок» в виде гонорара
05.01.21 16:10

УПЦ передала 600 подарков в детские дома Донбасса
Фото и Видео
На Закарпатье родилась четверня «в рубашках»
На Закарпатье родилась четверня «в рубашках»
На Закарпатье родилась четверня «в рубашках»
На Закарпатье родилась четверня «в рубашках»
Украинцы в соцсетях высмеяли скандальное новогоднее поздравление Зеленского
Украинцы в соцсетях высмеяли скандальное новогоднее поздравление Зеленского
Жертвой ДТП в Житомирской области стал маленький мальчик
Жертвой ДТП в Житомирской области стал маленький мальчик
«Ни рук, ни ног не соберут»: как в КГБ Беларуси обсуждали способы ликвидации Шеремета
«Ни рук, ни ног не соберут»: как в КГБ Беларуси обсуждали способы ликвидации Шеремета
Появилось видео очень необычного щенка, который родился в Грузии
Появилось видео очень необычного щенка, который родился в Грузии
На Одесчине водитель положил сбитого им велосипедиста в багажник и тут же совершил еще одно ДТП
На Одесчине водитель положил сбитого им велосипедиста в багажник и тут же совершил еще одно ДТП
Жертвами оползня в Норвегии стали семь человек
Жертвами оползня в Норвегии стали семь человек
На Ровенщине во время движения загорелся поезд с сотнями пассажиров
На Ровенщине во время движения загорелся поезд с сотнями пассажиров
Итальянцы на радостях убили сотни птиц в Риме
Итальянцы на радостях убили сотни птиц в Риме
В Испании полиция совершенно случайно обнаружила сокровища нацистов
В Испании полиция совершенно случайно обнаружила сокровища нацистов
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.20 11:20

Предварительные итоги 2020 года
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.