Локдаун 8 января может не наступить, – СМИ

Главное: Правительство может пересмотреть решение об ужесточении карантинных ограничений, ведь, по официальной статистике, в стране уменьшилось количество заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19. Кроме того, Кабмин на сегодняшнем заседании разрешил к продаже бытовую химию и прессу.

Детали: В Кабинете министров Украины не исключают возможности пересмотреть решение о введении локдауна с 8 января, принятое в конце прошлого года. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве, во властной команде пока нет консенсуса по этому вопросу, но он действительно обсуждается.

Эту информацию изданию подтвердили также в Офисе Президента. «Седьмого будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества заболевших», — заявил представитель ОПУ, пожелавший остаться неназванным.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Украина», представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан заявил, что на внеочередном заседании во вторник, 5 января, правительство приняло решение добавить на время локдауна «возможность продажи бытовой химии и печатной прессы». «Эти товары можно будет приобретать», — заявил Мокан в вечернем эфире одного из телеканалов.

В тему: 9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о введении в стране локдауна с 8 по 25 января 2021 года. Тогда же была опубликована инфографика, описывающая его условия.

4 января представительство Американской торговой палаты в Украине сообщили о том, что в соответствии с решением правительства на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса. При этом подчеркивалось, что другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой. В частности, речь идет о бытовой химии и инструментах, одежде, лампочках и батарейках.

5 января Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил эту информацию, но допустил, что эти нормы могут быть изменены в ближайшее время.