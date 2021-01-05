Главные новости за 5 января 2021 года

— Глава Минздрава Максим Степанов опроверг информацию о том, что во время ужесточения карантина с 8 по 25 января в магазинах можно будет торговать преимущественно продуктами питания и товарами медицинского назначения. Однако, затем Степанов частично сам подтвердил опровергнутую им ранее информацию, уточнив, что этот перечень еще может быть изменен.

— Сегодня в Украине открывается регистрация на пробное тестирование Внешнего независимого оценивания. Тестирования по всем учебным предметам состоятся 10 апреля 2021 года.

— 70% украинцев смотрели новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. По этому случаю в соцсетях появилось множество фотожаб.

— В самом конце 2020 года президент Владимир Зеленский задекларировал более 4,5 млн грн. Эти деньги он получил в качестве роялти от двух компаний с ограниченной ответственностью.

— Смертность от COVID-19 в Украине растет. Данные на 5 января.

— В Черниговской области начальник аппаратной полка связи украл военное имущество на 200 тыс. грн, вследствие чего перестала функционировать радиорелейная станция дальней связи.

— Гривна снова дешевеет. Доллар и евро растут в цене.

— В Ужгороде 20-летняя женщина родила четверню. Благодаря уникальной методике кесарева сечения все малыши появились на свет «в рубашке».

— В Донецкой области жители пяти населенных пунктов остались без воды. Названа причина.

— Известный украинский гимнаст, чемпион Олимпийских игр Олег Верняев, временно отстранен от соревнований. Причина на данный момент неизвестна, но речь может идти об употреблении допинга.

— «Динамо» проведет два сбора зимой. Команда летит в ОАЭ и Турцию.

— Пациенты, переболевшие коронавирусной болезнью, сообщают о 205 возможных симптомах в 10 органах. Причем некоторые из них продолжают беспокоить их даже спустя шесть месяцев после заражения.

— Среди наиболее ожидаемых фильмов в новом году приквел сериала «Клан Сопрано», заключительная часть Бондианы «Не время умирать», новые серии «Охотников за привидениями», «Космического джема» и «Топ Ган». Во второй половине 2021 года на экраны выйдут третья часть «Человека-паука», четвертая «Матрица» и биографическая кинокартина «Элвис».

— Стало известно об огромной пользе граната. О ней рассказала диетолог.