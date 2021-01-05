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Новости > Под покровом тайны: одного из ведущих атлетов Украины отстранили от соревнований

Под покровом тайны: одного из ведущих атлетов Украины отстранили от соревнований

Агата Кловская
05.01.21 14:34
211
Под покровом тайны: одного из ведущих атлетов Украины отстранили от соревнований

Главное: Известный украинский гимнаст, чемпион Олимпийских игр Олег Верняев, временно отстранен от соревнований. Причина на данный момент неизвестна, но речь может идти об употреблении допинга.

Детали: Международная федерация гимнастики временно отстранила от соревнований олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике в составе сборной Украины Олега Верняева. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

При этом ни причин, ни каких-либо официальных новостей на этот счет на сайте нет.

Скриншот страницы Международной федерации гимнастики с информацией об отстранении от соревнований Олега Верняева

Как сообщает NBC News со ссылкой на представителя МФГ, дисквалификация продлится «до окончания процедуры, которая в настоящее время еще продолжается». Однако от дальнейших комментариев он отказался.

При этом попытки связаться со спортсменом и Федерацией гимнастики Украины не увенчались успехом.

Главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский в комментарии Tribuna.com подтвердил информацию о том, что в отношении Олега «сейчас идет разбирательство», однако отказался рассказывать детали, сославшись на требования федерации.

В то же время на вопрос о том, может ли это быть связано с употреблением допинга, он ответил утвердительно: «Может. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация пока».

Справка: Олег Верняев — украинский гимнаст, олимпийский чемпион 2016 года на брусьях, чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр.

В 2018 году был вынужден сделать паузу в карьере, чтобы заняться своим здоровьем. В частности, он перенес операции на плече и ноге. В 2020 г атлет не вошел в состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Турции. Тренер сборной объяснил это микротравмами.

Известно о желании Верняева принять участие в летней Олимпиаде в Токио, перенесенной из-за коронавируса на 2021 год.

В тему: 24 марта 2020 года правительство Японии и Международный олимпийский комитет договорились, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на «дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года».

По данным СМИ, они начнутся 23 июля 2021 года.

Тэги: Олимпийские игры, спорт, дисквалификация, допинг, гимнастика, Олег Верняев, новости Украины

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