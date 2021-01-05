В самом известном ралли планеты установили скоростное ограничение. Осталось расставить гаишников

Главное: Для гонщиков, участвующих в знаменитом ралли-рейде «Дакар», установили ограничения в скорости в 180 км/ч и 130 км/ч в зависимости от категории.

Детали: В 2021 году ралли-рейд «Дакар» проходит по новым правилам. Как сообщает LB.ua, регламент ограничил скорость гонщиков в категориях Т1 и Т2 (мотоциклы, квадроциклы, внедорожники) до 180 км/ч, а в категориях Т3, Т4 и Т5 (легкие прототипы, SSV и грузовики) — до 130 км/ч.

Это произошло после того, как команда X-raid Minі одержала победу в прошлогоднем «Дакаре» с Карлосом Сайнсом за рулем одного из ее полноприводных багги Mini John Cooper Works. По словам его соперника Нассера Аль-Аттия из команды Toyota, который занял второе место, это произошло из-за несправедливого преимущества в мощности.

Руководство Toyota заявило, что нововведения помогут им бороться с Mini, которая обладает максимальной скоростью в рейде.

При этом первый этап, несмотря на ограничения, все равно выиграл Карлос Сайнс-старший в составе Mini.

Справка: Ралли-марафон «Дакар», ранее известный также как «Ралли Париж—Дакар» — ежегодное соревнование различных транспортных средств, основанное французом Тьерри Сабином в 1978 г. До 2009 г ралли финишировало или начиналось в столице Сенегала — Дакаре (за исключением 1992 и 2003 годов). С 2009 по 2019 гг проходило в Южной Америке. С 2020 года маршрут ралли проложен в Азии, по территории Саудовской Аравии.

В ралли-рейде принимают участие профессиональные спортсмены и заводские команды, но большая часть участников — любители, их число достигает 80 %. На «Дакаре» с 1981 года нет абсолютного зачёта, а победители соревнования выявляются в своих классах. На данный момент это автомобили, мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы Side-by-side (UTV) и грузовые машины.

В тему: В январе 2016 года автомобиль китайской команды врезался в толпу зрителей в первый день ралли-марафона «Дакар». В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе несовершеннолетние и беременная женщина.