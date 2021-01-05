Стали известны зимние планы киевского «Динамо»

Главное: «Динамо» проведет два сбора зимой. Команда летит в ОАЭ и Турцию.

Детали: Киевское «Динамо» озвучило свои планы на зиму. У команды запланированы два сбора.

В клубе сообщили, что в понедельник, 11 января, завершится зимний отпуск для футболистов первой команды.

Болельщиков информируют: «Сдав ПЦР-тесты на COVID-19 в этот и следующий день «бело-синие» пройдут также традиционное комплексное медобследование».

Известно, что несколько дней футболисты будут заниматься на своей клубной базе в Конча-Заспе, а в пятницу, 15 января, для команды начнется первый межсезонный тренировочный сбор, который в этом году «Динамо» проведет в ОАЭ.

Ожидается, что в сборе будет задействован расширенный состав, в том числе некоторые игроки молодежной команды.

На сборах команда проведет несколько товарищеских матчах. Два соперника уже известны: 18 января «Динамо» встретится с чемпионом Польши, «Легией» из Варшавы, а 21 числа сыграет с чемпионом Беларуси «Шахтером» из Солигорска.

Также стало известно, что 26 января команда вернется в Киев и получит несколько выходных дней, после чего 29 числа отправится на второй тренировочный сбор в Турцию.

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