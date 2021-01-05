Наставник сборной Украины может возглавить английский гранд

Главное: Андрей Шевченко может возглавить лондонский «Челси». В его услугах заинтересован лично Роман Абрамович.

Детали: Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить лондонский «Челси», за который в свое время выступал. По информации британской прессы, владелец команды Роман Абрамович высоко ценит способности Шевченко.

Руководство клуба не устраивают последние результаты лондонцев. Плюс ко всему у нынешнего наставника «Челси» Фрэнка Лэмпарда испортились отношения с некоторыми игроками.

Впрочем, у нынешнего рулевого команды есть шанс остаться на своей должности, если «Челси» сумеет преодолеть игровой кризис и выбраться из турнирной ямы.

Отметим, что сейчас в клубной академии «Челси» выступает 14-летний сын Шевченко Кристиан.

Шевченко в качестве игрока выступал за «Челси» с 2006 по 2008 годы. Со сборной Украины его связывает контракт до конца 2022 года.

В тему: В середине мая минувшего года Андрей Шевченко признался, что хочет возглавить итальянский «Милан».