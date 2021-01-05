В полиции подсчитали, сколько украинцев в новогодние праздники уселись пьяными за руль

Главное: В период с 31 декабря по 3 января включительно украинские патрульные составили 1356 административных материалов на водителей с признаками алкогольного опьянения.

Детали: За период новогоднего праздника с 31 декабря по 3 января включительно, на линию «102» от граждан поступило более 130 тыс. вызовов. Как сообщает Патрульная полиция на своей странице в Twitter, из них 2241 сообщение о ДТП.

При этом патрульные составили 1356 административных протоколов на водителей с признаками алкогольного опьянения.

В авариях за этот период травмировались 183 человека и 33 погибли.

В тему: С января 2021 года в Украине начал действовать закон, который ужесточает ответственность водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или любого другого опьянения. Документ предусматривает, что за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции за рулем, предусматривается наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.