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Новости > Из-за петард в новогоднюю ночь девочка из Днепра осталась без пальцев, а мальчик едва не лишился головы

Из-за петард в новогоднюю ночь девочка из Днепра осталась без пальцев, а мальчик едва не лишился головы

Александр Панько
04.01.21 16:56
458
Из-за петард в новогоднюю ночь девочка из Днепра осталась без пальцев, а мальчик едва не лишился головы

Главное: В ходе празднования Нового года из-за использования пиротехнических средств бел пальцев осталась 10-летняя девочка из Днепра. Ее ровесник из Черкасской области получил травмы головы.

Детали: В результате использования пиротехнических средств в ночь с 31 декабря на 1 января в различных областях Украины возникли пожары, есть травмированные. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, среди травмированных оказались дети.

Так, в Днепре у 10-летней девочки в руках взорвалась петарда, в результате чего ребенку оторвало пальцы. Предварительно, петарду девочке дали родители, во время поджога она сразу взорвалась. Пострадавшую госпитализировали в областную детскую больницу.

В Черкасской области в селе Безбородьки 10-летний мальчик получил травму, когда ему в голову попала петарда. Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог 1-2 ст. лобной области головы.

Также, по данным ГСЧС, один пожар, вызванный неосторожностью при применении салютов, произошел на Николаевщине — там загорелся балкон на шестом этаже девятиэтажного дома.

А на Черниговщине из-за фейерверка загорелся автомобиль Volkswagen Polo.

В тему: Сотни птиц погибли в столице Италии из-за массового использования жителями фейерверков.

Тэги: Новый год, пожар, фейерверк, Николаевская область, Днепр, Черкасская область, криминал, Volkswagen, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, новости Украины, Безбородьки

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