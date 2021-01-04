Сотни жителей Полтавщины перекрыли трассу Киев-Харьков, требуя снижения тарифов

Главное: Протестующие перекрыли трассу «Киев — Харьков» в Полтавской области и потребовали снижения цен на распределение газа.

Детали: Сегодня вблизи села Засулье Лубенского района Полтавской области около 300 человек перекрыли трассу Харьков-Киев, требуя уменьшения тарифа за транспортировку природного газа. Как сообщает полиция Полтавской области на своей странице в Faсebook, акция начали в 10:15.

Участники мероприятия, среди которых жители с. Засулье, а также соседних сел Оржицкого и Пирятинского районов, требовали уменьшения стоимости распределения природного газа.

По обновленным данным правоохранителей, на данный момент акция закончилась. Движение на указанном участке восстановлено.

В тему: 27 августа 2020 года «Нафтогаз» на 45% поднял цену на газ для населения по месячному тарифу и на 10% — по годовому. Рост цен в компании объяснили повышением стоимости газа на европейских газовых хабах.

24 декабря Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг приняла решение о повышении тарифов на отопление для населения в 2021 году.