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Новости > Число тестов на СOVID-19 в Украине резко снизилось

Число тестов на СOVID-19 в Украине резко снизилось

Александр Панько
04.01.21 08:55
523
Число тестов на СOVID-19 в Украине резко снизилось

Главное: Жертвами СOVID-19 в Украине стали еще 73 человека. Данные на 4 января.

Детали: За минувшие сутки в Украине выявили еще 4 158 случаев коронавируса. Данные на понедельник, 4 января, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что было проведено лишь 13 128 тестов: методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107.

Наибольший прирост больных фиксировали в Запорожской области (528) и Киеве (504).

Среди заболевших – 170 детей и 163 медработника.

С начала пандемии в Украине выявили уже 1 078 251 случай заразы, а выздоровели 722 615 человек.

За сутки СOVID-19 унес 73 жизни. Всего жертвами болезни стали 18 731 человек.

В тему: мы писали накануне, что в Украине смертность от COVID-19 резко снизилась.

Тэги: Киев, общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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