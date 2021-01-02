В Днепре петарда оторвала пальцы 10-летней девочке

Главное: 10-летняя девочка в Днепре с позволения родителей решила взорвать петарду. В итоге — лишилась пальцев.

Детали: В Днепре новогодняя петарда взорвалась в руках у 10-летней девочки, причинив ей тяжелые травмы. Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники.

Раненого ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу на Космической 1 января в 00:10.

Как выяснилось, пиротехническое изделие ребенку дали родители. При поджоге петарда взорвалась прямо в руках девочки. Ее с диагнозом «взрывная травма обоих кистей с отрывом фаланг» на «скорой» доставили в больницу.

Медики всю ночь оказывали помощь пострадавшей. Теперь ребенка ожидает долгое лечение в ортопедическом отделении.

В тему: В январе минувшего года взрыв петард в Днепре покалечил людей.