Гидрометцентр предупредил, что на следующей неделе в Украину вернутся морозы

Главное: Морозы скоро вернутся в Украину. Появился прогноз синоптиков.

Детали: С начала следующей недели, 4-5 января, в Украину вернутся морозы, которые начнут понемногу сменять нынешнюю относительно теплую погоду. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что в западных областях возможен мокрый снег, а в центре, на юге и в Крыму – дождь. На остальной территории Украины будет облачно.

Днем ожидается от минус 1 до плюс 10, а ночью прогнозируют от минус 1 до плюс 6.

При этом ожидается, что температура воздуха продолжит снижаться.

В Киеве обещают сухую, но облачную погоду: днем и ночью будет от 1 мороза до 1 тепла.

Карта погоды:

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