В Киеве женщина на пороге своей квартиры нашла младенца

Главное: На Оболони у дверей своей квартиры женщина нашла сверток с младенцем. Ребенок был после операции.

Детали: В Оболонском районе Киева местная жительница нашла на пороге своей квартиры младенца. ЧП произошло вечером 30 декабря. Об этом сообщает КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева» в Facebook.

«В Оболонском районе вчера вечером женщина на пороге своей квартиры нашла сверточек с младенцем. Вызванная бригада ЭМП констатировала, что ребенок после операции и ему нужна медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

Ребенок был госпитализирован в Национальную детскую больницу «Охматдет». Сейчас о состоянии младенца ничего не сообщается.

В тему: На днях на Днепропетровщине женщина за непослушание до смерти избила трехлетнего сына.