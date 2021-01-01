В Киеве женщина на пороге своей квартиры нашла младенца

Главное: На Оболони у дверей своей квартиры женщина нашла сверток с младенцем. Ребенок был после операции.
Детали: В Оболонском районе Киева местная жительница нашла на пороге своей квартиры младенца. ЧП произошло вечером 30 декабря. Об этом сообщает КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева» в Facebook.
«В Оболонском районе вчера вечером женщина на пороге своей квартиры нашла сверточек с младенцем. Вызванная бригада ЭМП констатировала, что ребенок после операции и ему нужна медицинская помощь», — отметили в ведомстве.
Ребенок был госпитализирован в Национальную детскую больницу «Охматдет». Сейчас о состоянии младенца ничего не сообщается.
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