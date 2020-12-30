С экспрессом «Киев-Борисполь» произошла очередная неприятность

Главное: Экспресс из Киева в аэропорт «Борисполь» сошел с рельсов. «Укрзализныця» начала расследование инцидента.

Детали: Сегодня, 30 декабря, в 11:53 на станции «Дарница» произошло ЧП с экспрессом, который следует из Киева в аэропорт «Борисполь». Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Как отмечается, во время движения поезда первая и вторая колесные пары дизель-поезда сошли с рельсов.

В результате происшествия никто не пострадал.

В тему: В конце ноября 2018 года Киевом и Борисполем был запущен скоростной поезд.

Однако уже на следующий день бориспольский экспресс сломался, в результате чего пассажирам пришлось по сугробам добираться в аэропорт.

29 декабря экспресс «Киев — Борисполь» сломался в очередной раз.