Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > С экспрессом «Киев-Борисполь» произошла очередная неприятность

С экспрессом «Киев-Борисполь» произошла очередная неприятность

Александр Панько
30.12.20 19:53
805
С экспрессом «Киев-Борисполь» произошла очередная неприятность

Главное: Экспресс из Киева в аэропорт «Борисполь» сошел с рельсов. «Укрзализныця» начала расследование инцидента.

Детали: Сегодня, 30 декабря, в 11:53 на станции «Дарница» произошло ЧП с экспрессом, который следует из Киева в аэропорт «Борисполь». Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Как отмечается, во время движения поезда первая и вторая колесные пары дизель-поезда сошли с рельсов.

В результате происшествия никто не пострадал.

В тему: В конце ноября 2018 года Киевом и Борисполем был запущен скоростной поезд.

Однако уже на следующий день бориспольский экспресс сломался, в результате чего пассажирам пришлось по сугробам добираться в аэропорт.

29 декабря экспресс «Киев — Борисполь» сломался в очередной раз.

Тэги: Киев, Борисполь, общество, авария, поезд, Укрзализныця, экспресс

Комментарии

Статьи

29.12.20 09:14

Проклятие «белой нефти»: о чём умалчивают Tesla Motors и другие производители электромобилей

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
20.12.20 08:46

Полицаи в 1980-м году

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Год пандемии: что известно о коронавирусе на сегодняшний день
29.12.20 01:53

Год пандемии: что известно о коронавирусе на сегодняшний день

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 30 декабря 2020 года

Главные новости за 30 декабря 2020 года
30.12.20 19:00
714
Последние новости
30.12.20 21:06

Харьковских депутатов забросали купюрами из «долларовых» пистолетов
30.12.20 20:20

Американцы научили своих роботов танцевать
30.12.20 19:53

С экспрессом «Киев-Борисполь» произошла очередная неприятность
30.12.20 19:00

Главные новости за 30 декабря 2020 года
30.12.20 16:36

В Церкви заявили, что решения Синода РПЦ не ограничивают права УПЦ
30.12.20 16:24

Украина получит почти 2 млн доз китайской вакцины от COVID, которая еще не прошла регистрацию
30.12.20 16:11

Епископ УПЦ объяснил, когда человек получает дар Святого Духа в Церкви
Фото и Видео
Харьковских депутатов забросали купюрами из «долларовых» пистолетов
Харьковских депутатов забросали купюрами из «долларовых» пистолетов
Харьковских депутатов забросали купюрами из «долларовых» пистолетов
Харьковских депутатов забросали купюрами из «долларовых» пистолетов
Американцы научили своих роботов танцевать
Американцы научили своих роботов танцевать
В Харькове пес пытался оттащить домой спящего на земле пьяного хозяина, чтобы тот не замерз
В Харькове пес пытался оттащить домой спящего на земле пьяного хозяина, чтобы тот не замерз
Актер Энтони Хопкинс рассказал, как сумел бросить пить
Актер Энтони Хопкинс рассказал, как сумел бросить пить
Украина готова к массовой вакцинации населения от коронавируса. Но есть одно но
Украина готова к массовой вакцинации населения от коронавируса. Но есть одно но
Лукашенко провозгласил себя победителем нацизма
Лукашенко провозгласил себя победителем нацизма
Появилось видео страшного пожара в Кропивницком
Появилось видео страшного пожара в Кропивницком
На Днепропетровщине женщина за непослушание до смерти избила трехлетнего сына
На Днепропетровщине женщина за непослушание до смерти избила трехлетнего сына
Автор «Игры престолов» назвал любимый сериал уходящего года
Автор «Игры престолов» назвал любимый сериал уходящего года
В Харькове пенсионера, который не мог сидеть по состоянию здоровья, пытались выбросить из маршрутки
В Харькове пенсионера, который не мог сидеть по состоянию здоровья, пытались выбросить из маршрутки
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.20 11:20

Предварительные итоги 2020 года
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.