Зеленский рассказал, какой будет вакцинация для украинцев

Главное: Владимир Зеленский поведал, что вакцинация от коронавируса в Украине будет масштабной. Используют китайский препарат.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой будет вакцинация от COVID-19. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Он подтвердил, что украинцам будут колоть китайскую вакцину компании Sinovac Biotech.

Владимир Зеленский сказал: «Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации».

Также он сообщил: «В первую очередь необходимо защитить наиболее рискованные социальные группы».

В тему: мы писали, что Украина готова к массовой вакцинации населения от коронавируса. Но есть одно но.