Украина получит почти 2 млн доз китайской вакцины от COVID, которая еще не прошла регистрацию

Главное: Украина договорилась о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Правда, она еще не прошла регистрацию ни в Китае, ни в других странах.

Детали: Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech. По условиям контракта, Украина получит 1,9 млн доз вакцины. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Как отмечается, вакцинировать китайским препаратом будут бесплатно. Прививки будут делать украинцам из групп риска и тем, кто задействован в борьбе с пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что данная вакцина еще не прошла регистрацию ни в Китае, ни в других странах. Первый транш в Украину составит 700 тысяч доз в течение 30 дней после ее официальной регистрации в Китае.

Sinovac Biotech — крупнейшая китайская компания по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. В частности, компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, включая птичий, паротита.

В тему: Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что Украина подготовилась к массовой вакцинации населения от коронавируса. Осталось лишь дождаться вакцину.