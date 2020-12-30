Иран выплатит родственникам погибших в крушении самолета МАУ круглую сумму

Главное: Выплаты родственникам погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране начнутся очень скоро.

Детали: Иран намерен выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Соответствующее поручение дано Министерству дорог и городского развития Ирана, сообщает местное агентство IRNA.

Отмечается, что семьям погибших выплатят по 150 тысяч долларов или эквивалентную сумму в других валютах. Местное правительство поручило провести выплаты как можно быстрее.

Как говорится в решении иранского Кабмина, деньги должны быть выплачены всем «без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству» в соответствии с законами стран.

В тему: Boeing 737, летевший рейсом PS 752 Тегеран ‒ Киев потерпел крушение под Тегераном 8 января 2020 года. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Эта трагедия произошла в момент резко обострившегося конфликта между США и Ираном, когда последний атаковал американские военные базы в Ираке и ожидал ответного удара.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что украинский самолет был ошибочно сбит Ираном.

Позднее руководство Ирана таки признало, что авиалайнер МАУ, который потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит ракетой.

11 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации по поводу авиакатастрофы под Тегераном.

А 13 января 2020 года ГСЧС опубликовала жуткие кадры с места крушения самолета МАУ в Иране.