Озвучен уровень безработицы в Украине на конец года

Главное: В Украине зафиксировано почти полмиллиона безработных. Это меньше, чем было в сентябре.

Детали: На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 450 тысяч безработных. Об этом со ссылкой на Министерство экономики сообщает ТСН.

Чиновники убеждают, что уровень безработицы в Украине в настоящее время контролируемый.

Общая помощь по временной безработице, которую выплатили в 2020 году, составила почти 16 миллиардов гривен.

В тему: Во втором квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырос на 1,3% — до 9,9%. В первом квартале этот показатель составлял 8,6%.

По состоянию на конец сентября в Украине было зарегистрировано 1,7 миллиона граждан, которые считаются безработными.