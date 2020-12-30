Стал известен график работы общественного транспорта в Киеве в новогоднюю ночь

Главное: Столичное метро будет работать до двух часов ночи в новогоднюю ночь. Впрочем, некоторые станции, скорее всего, закроют.

Детали: В праздничную новогоднюю ночь власти Киева изменили работу общественного транспорта. Так, метрополитен продлит работу на два часа — с полуночи до 02:00, а фуникулер будет курсировать целые сутки. Об этом сообщает Телеграм-канал Киевского городской госадминистрации.

В метрополитене предупредили пассажиров, что во избежание массового скопления людей ограничат (либо и вовсе закроют) на вход несколько станций:

— «Золотые ворота»;

— «Крещатик»;

— «Площадь Независимости»;

— «Почтовая площадь»;

— «Контрактовая площадь».

В КГГА напомнили, что с 19 декабря в Киеве работают семь новогодних локаций, они соединены в праздничный маршрут: Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, Владимирская горка, Андреевский спуск, Контрактовая площадь.

На всех локациях есть представители «Муниципальной стражи», которые напоминают гражданам о необходимости соблюдения противоэпидемических мер: масочного режима и социальной дистанции.

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