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Новости > Под Киевом проходят новогодние и рождественские празднования по-древнеславянски

Под Киевом проходят новогодние и рождественские празднования по-древнеславянски

Автор: «Фраза»
29.12.20 20:11
623
Под Киевом проходят новогодние и рождественские празднования по-древнеславянски

Колоритные древнеславянские празднования Нового года и Рождества проходят в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь»). Гостей ждут яркие средневековые забавы, веселые и познавательные игры и мастер-классы, интерактивные музыкальные представления, конные выступления, катание на лошадях, горячие напитки и вкуснейшие блюда с костра.

Жители Древнего Киева приглашают гостей в увлекательное  путешествие во времена Киевской Руси. Посетители Княжества попадут в настоящий, живой город Киев Х века, с массивными оборонительными сооружениями, княжескими теремами и трибунами, усадьбами древних киевлян, ярмаркой мастеров, Княжеской конюшней, действующей церковью Х века. Здесь есть даже воссозданные ладья древних викингов и средневековая пыточная.

Жители Древнего Киева подготовили для дорогих гостей множество забав. Это и  конно-трюковые выступления, и музыкальные представления с участием исторических и сказочных персонажей, и прогулки на лошадях верхом, в санях и экипажах, и канатный спуск, и мастер-классы, и танцевальные флеш-мобы, и подвижные игры, и веселые конкурсы с розыгрышами подарков. А еще: горячие напитки, средневековые настойки, вкуснейшие блюда с костра и многое другое из жизни настоящего, живого средневекового города.

В Княжестве открыта Главная резиденция Нового Года, где добрый волшебник встречает детей и взрослых, а каждый гость сможет опустить свое письмо в волшебный ларец исполнения желаний.

Сюрпризом станут музыкальные представления в сопровождении живого вокала. Вместе с людьми, актерами-каскадерами, в нем примут участие лошади редких исторических пород. А колоритные костюмы на фоне шедевров средневековой архитектуры придадут зрелищности и незабываемых впечатлений. Все гости Княжества будут не просто зрителями, а смогут принять участие в сказочной феерии.

Также посетителей ждут подвижные игры, танцевальные флеш-мобы, а еще – впервые пройдут коллективные мастер-классы по пению аутентичных колядок.

28, 29, 27 и 30 декабря гости смогут посетить Княжество, посмотреть архитектуру, сделать яркие фотографии на фоне средневекового города.
Если вы хотите встретить Новый 2021 год по-княжески, ярко, оригинально и запомнить этот праздник навсегда, то вам – в Древний Киев. Здесь можно собраться большой компанией или найти новых друзей и от души повеселиться.

В ночь с 31 декабря 2020 г. с 20:00 на 1 января 2021 г. в Княжестве пройдет колоритное празднование Новогодней ночи с Князем и Княгиней Киевскими. Древний Киев осветят яркие огни и гирлянды, костры и факелы. Гостей ждет множество древнеславянских забав, интерактивное музыкальное представление с конно-трюковыми выступлениями и огненными спецэффектами. А также: средневековая музыка с маскарадом и шоу двойников. Гостей ждут вкуснейшие блюда с костра, горячие напитки и средневековые настойки, бесплатное катание на лошадях (с 20:00 до 22:00), подарки и угощения для каждого, а в завершение – фейерверк.

И не важно, будет ли мороз - в Древнем Киеве не замерзнет. Ведь жители Княжества зажгут жаркие костры, угостят настойками по старинным рецептам (только тех, кому исполнилось 18 лет) и пригласят всех гостей принять участие в древнеславянских зимних забавах и веселых хороводах. А Княжеские повара попотчуют всех горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра.

Начало программы 31 декабря в 20:00. Окончание около 1:00.

Согреться можно будет в Главной Резиденции Нового Года, возле костров, горячими блюдами с костра и глинтвейном и зажигательными танцами.
1 января Древний Киев приглашает начать новый год здорово и ярко, и провести незабываемый день на чистом морозном воздухе, в окружении шедевров деревянного зодчества Киевской Руси.

Со 2 по 3 января Княгиня Зима снова зовет всех на развлекательную программу «Зимняя сказка» с конными выступлениями и театрализованными представлениями на историческую тематику, в которых и взрослые, и дети смогут принять участие. Также гостей ждут зимние забавы, катание на лошадях, мастер-классы, игры, конкурсы и хороводы.

С 4 по 6 января гости Древнего Киева смогут прогуляться улочками средневекового города, посетить Резиденцию и отдохнуть на свежем воздухе в атмосфере величественной эпохи.

7 января жители Древнего Киева приглашают отпраздновать Рождество Христово по традициям наших предков: весело, с размахом, с древнеславянскими обрядами, а также праздничным богослужением в действующей воссозданной церкви Х века. Праздничную феерию дополнит настоящий Рождественский вертеп с Девой Марией со святым младенцем, пастухами, волхвами. Действо пройдет на древнеславянском языке. После чего гостей пригласят на мастер-класс по изучению и пению Рождественских колядок.

Здесь каждый почувствует себя жителем настоящего средневекового города. В Княжеской костюмерной можно будет примерить наряды и амуницию времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и зип-лайн «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности.

Жители Княжества приглашают всех приехать на несколько дней, чтобы продлить свое путешествие в Средневековую «Зимнюю сказку». В Древнем Киеве можно остаться на ночь в комфортных комнатах, предварительно забронировав места.

Главные мероприятия программы:

- 28-30 декабря 2020 г. – Новогодняя программа "Зимняя сказка"

- В ночь с 31 декабря 2020 г. с 20:00 на 1 января 2020 г. - Новогодняя ночь в Древнем Киеве

- 1 января 2020 г. - Отдых в Сказочном городе

- 2-3 января 2021 г. - Новогодняя программа "Зимняя сказка"

- 4-6 января 2021 г. – Новогоднее путешествие с визитом в Резиденцию Нового Года

- 7 января 2021 г. – Празднование Рождества в Древнем Киеве

В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. В дни представлений программа начнется в 13:00.

Цена билета на «Зимннюю сказку»:
- полный билет для взрослого: 28-30 декабря, 1-6 января – 200 грн., 7 января билет для взрослых – 250 грн;.
- для пенсионеров и студентов – 150 грн.;
- для детей школьного возраста – 80 грн.;
- для дошкольников – бесплатно.

Цена билета на Новогоднюю ночь: полный билет для взрослого – 395 грн., для пенсионеров и студентов – 250 грн., для детей школьного возраста – 150 грн., для дошкольников - бесплатно.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.
Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Парк Киевская Русь

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