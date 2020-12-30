Главные новости за 29 декабря 2020 года

— В Украине выросла смертность от коронавируса. Данные на вторник, 29 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов. Сообщается, что было выявлено 6988 случаев заразы. С начала пандемии заболели 1037362 человека.

— По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, наша страна бесплатно получит 16 млн доз вакцины от коронавируса — для 8 млн человек.

— Академик НАНУ Сергей Комиссаренко утверждает, что часть людей не заболеет коронавирусом. Причин этому несколько.

— По словам врача одного из диагностических медицинских центров Львова Тараса Жиравецкого, в феврале коронавирус в Украине пойдет на спад. А уже в 2022 году он и вовсе должен исчезнуть.

— Таксист испугался сквозняка больше, чем коронавируса. В итоге супругам пришлось вызывать другую машину.

— Известный дизайнер Пьер Карден ушел из жизни в возрасте 98 лет. Причины его смерти пока не известны.

— Новая мутация коронавируса может сказаться на эффективности вакцин. Но не критично.