Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ посоветовали, что самое главное нужно сделать на Новый год

В УПЦ посоветовали, что самое главное нужно сделать на Новый год

Александра Кудрявцева
29.12.20 17:03
304
В УПЦ посоветовали, что самое главное нужно сделать на Новый год

Главное: В новогоднюю ночь самое главное — от всего сердца поблагодарить Бога за все.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Нужно только одно в эту новогоднюю ночь: примириться с Богом, примириться с тем драгоценнейшим даром, который Он тебе дал — с жизнью своей, и исторгнуть из своего размягченного умиленного сердца главный свой дар Богу — благодарность. Ведь благодарное сердце, как говорил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, расширяется и способно вместить еще больше Божественных даров, — посоветовал священник.

Он напомнил, насколько важно быть благодарным за каждый прожитый день жизни.

«Верующий в Бога человек гораздо счастливее человека неверующего, потому что для верующего православного христианина чудо уже наступило. Он уже живет в чуде. То, что день сменятся ночью, а ночь днем, — это уже чудо Божье. Господь специально для тебя сотворил новый день и новую ночь...Бог тебя сохранил в Своих ладонях как любимейшее, драгоценнейшее творение. Наконец, Рождество Христово — это чудо, то, что Бог захотел с Неба сойти, чтобы людей на Небо возвести, как пишет об этом святитель Афанасий Великий. И всё Евангелие — это Чудо. И мы живем в чуде Божьем», — сказал иерей Андрей Чиженко.

Священник призвал поблагодарить Бога в новогоднюю ночь.

«Поблагодари Бога Литургией ночной или молебном на Новый год, или свечечку зажги в кругу семьи, помолись с родственниками Богу, или, глядя в ночное небо, наполненное расцветающими розами салютов, скажи: „Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, будь со мною и в следующем году. Это самое главное, чего я хочу. Идти с Тобой по жизни. И ощущать свою ладошку в Твоей Отеческой деснице“. Будь благодарным Богу за всё!», — заключил священник.

В тему: В УПЦ рассказали о работе телефонной службы поддержки «Надежда».

 
 
Тэги: Новый год, новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

29.12.20 09:14

Проклятие «белой нефти»: о чём умалчивают Tesla Motors и другие производители электромобилей

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
20.12.20 08:46

Полицаи в 1980-м году

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Год пандемии: что известно о коронавирусе на сегодняшний день
29.12.20 01:53

Год пандемии: что известно о коронавирусе на сегодняшний день

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Скончался известный дизайнер Пьер Карден

Скончался известный дизайнер Пьер Карден
29.12.20 15:11
415
Последние новости
29.12.20 17:03

В УПЦ посоветовали, что самое главное нужно сделать на Новый год
29.12.20 16:59

Автор «Игры престолов» назвал любимый сериал уходящего года
29.12.20 16:49

Священник УПЦ рассказал, грешно ли отправлять пожилого родственника в «дом престарелых»
29.12.20 16:34

В Харькове пенсионера, который не мог сидеть по состоянию здоровья, пытались выбросить из маршрутки
29.12.20 16:27

Митрополит Антоний объяснил, какой главный критерий доверия к людям
29.12.20 15:38

Стало известно, какой будет погода в первый день 2021 года
29.12.20 15:11

Скончался известный дизайнер Пьер Карден
Фото и Видео
Автор «Игры престолов» назвал любимый сериал уходящего года
Автор «Игры престолов» назвал любимый сериал уходящего года
Автор «Игры престолов» назвал любимый сериал уходящего года
Автор «Игры престолов» назвал любимый сериал уходящего года
В Харькове пенсионера, который не мог сидеть по состоянию здоровья, пытались выбросить из маршрутки
В Харькове пенсионера, который не мог сидеть по состоянию здоровья, пытались выбросить из маршрутки
В киевской многоэтажке горел ресторан. К счастью, обошлось без жертв
В киевской многоэтажке горел ресторан. К счастью, обошлось без жертв
В столичном ТРЦ мошенник ловко нагрел руки на крупную сумму
В столичном ТРЦ мошенник ловко нагрел руки на крупную сумму
Украина получит в два раза больше вакцин от коронавируса, чем планировалось
Украина получит в два раза больше вакцин от коронавируса, чем планировалось
Появилось видео, как неадекват ударил сотрудницу метро в Киеве
Появилось видео, как неадекват ударил сотрудницу метро в Киеве
В России умер «самый большой ребенок» планеты
В России умер «самый большой ребенок» планеты
Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев
Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев
Появилось видео с места обрушения дома в Кривом Роге
Появилось видео с места обрушения дома в Кривом Роге
В Уэльсе море выбросило на берег странный «мешок с костями»
В Уэльсе море выбросило на берег странный «мешок с костями»
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.