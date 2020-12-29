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Новости > Медведчук: В вопросе вакцинации населения от коронавируса украинская власть проводит дилетантскую и ограниченную политику

Медведчук: В вопросе вакцинации населения от коронавируса украинская власть проводит дилетантскую и ограниченную политику

Автор: «Фраза»
29.12.20 14:44
606
Медведчук: В вопросе вакцинации населения от коронавируса украинская власть проводит дилетантскую и ограниченную политику

Отказ нынешней власти от закупок или производства вакцины «Спутник V» на территории Украины говорит о том, что она в вопросе защиты населения от коронавируса проводит абсолютно дилетантскую и ограниченную политику. Как сообщает 112.ua, об этом в интервью заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что чиновники в первую очередь руководствуются политическими мотивами, а не заботой о собственном народе.

«Действия власти были ограниченными и дилетантскими в этом вопросе. Они руководствовались именно политическими мотивами, что „российская вакцина „Спутник V“ не может применяться в Украине, мы ждем американской вакцины, мы ждем немецкой вакцины, мы ждем британской вакцины, но любой, другой, настоящей, серьезной, а не русской“. И началась кампания по дискредитации эффективности российской вакцины, которая фактически продолжается в настоящее время», — отметил политик.

Виктор Медведчук напомнил, что вакцина «Спутник V» прошла первую и вторую стадии клинических испытаний, и на данный момент находится в ходе третьей стадии клинических исследований. Ее эффективность подтверждена на уровне 95 и 100% от тяжких последствий и тяжелых форм заболевания коронавируса. Этим, по его словам, не могут «похвастаться» другие конкуренты российской вакцины.

«Среди известных в мире вакцин конкурентами „Спутник V“ являются такие вакцины, как Moderna, Pfizer, совместное производство США и Германии, а также AstraZeneca, Британия. Хочу сказать, что один из аргументов власти, который она спекулятивно использовала по отношению к вакцине „Спутник V“, был о том, что такой вакцины нет, она не может считаться кандидатом на приобретение как эффективного средства лечения коронавируса или противостояния заболеванию коронавируса, так как она не прошла все стадии клинических испытаний. Это циничная ложь по одной причине: ни одна из тех вакцин, которые я назвал (а это действительно самые популярные, которые действительно в настоящее время существуют), не прошла третью фазу клинических испытаний. Эксперты утверждают о том, что „Спутник V“ обеспечивает до двух лет противостояния заболеванию коронавирусом, а Pfizer и Moderna — это 6-8 месяцев. Это тоже показательный пример. Более того, когда мы говорим о Pfizer, надо отметить, что срок и температура хранения, а также транспортировки — это минус 75-80 градусов. „Спутник V“ — это минус 18 градусов, что является более простым, более доступным и более практически реализуемым, как в вопросах транспортировки, так и в вопросах хранения. Важным моментом является также то, что вместо того, чтобы изучать и исследовать эту вакцину на предмет использования ее в Украине, власть продолжает политические спекуляции, обвинения и попытки дискредитации эффективности этой вакцины. При этом ведутся бессмысленные необоснованные разговоры о том, что Украина находится в системе COVAX, это программа, которая внедряется ООН, куда входят 180 стран, где централизовано будет распространяться вакцина, какая — пока неизвестно, когда это будет происходить — тоже неизвестно. И это вызывает ряд не просто сомнений, а критических оценок того, что Украина сегодня надеется на вакцину, которой может и не быть», — добавил политик.

Он также напомнил, что, по информации агентства Reuters, а также в экспертном исследовании известного журнала The Economist говорится, что сказано, Украина может получить вакцину в системе COVAX не раньше апреля 2022-го.

«И то, что сегодня говорят президент Зеленский и его окружение, что мы получим вакцину в первом — максимум начале второго квартала 2021 года, является абсурдным. Более того, данные факты ничем не подтверждены, так как нет законтрактованных объемов приобретения вакцины», — добавил политик.

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