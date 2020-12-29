Кредитование под договоры доверительной собственности разрушает стену недоверия между банками и заемщиками, – Юрий Кралов

В ПАО «МТБ БАНК» начали внедрять кредитование под договоры доверительной собственности. Об этом заявил председатель правления МТБ БАНКа Юрий Кралов , сообщает «Апостроф».

«Кредитование путем заключения договора доверительной собственности существенно отличается от ссуд под залог движимого и недвижимого имущества. Если банк, например, оформляет ипотеку — то у кредитуемой квартиры по факту владельцем остается хозяин квартиры. В случае же кредитования под договор доверительной собственности, она принадлежит банку. И возвращается в собственность владельца только после погашения кредита», — сказал Юрий Кралов.

Он также отметил, что услуга сразу же была востребована клиентами. «Первым таким заемщиком в нашем банке стала «Международная газовая компания», — заявил Юрий Кралов.

Председатель Наблюдательного Совета МТБ БАНКа Игорь Згуров также указал на преимущества данного способа кредитования.

«Кредитуясь в МТБ БАНКе под залог товаров путем оформления договора доверительной собственности, заемщик обеспечивает непрерывность операционного процесса», — отметил он. По словам Игоря Згурова, «это, пожалуй, для бизнеса одна из главных составляющих успеха: не останавливаться ни на минуту».

Государственная программа кредитования по договорам доверительной собственности нашла поддержку не только у руководства МТБ БАНКа.

Президент АО «ОДЕСАГАЗ» Игорь Учитель заявил, что при заключении договоров доверительной собственности «банк может не опасаться, что заемщик тайно выведет залог, перепродаст его и оставит банк ни с чем».

«И в то же время заемщик, основным активом которого является товар, например, газ, чувствует себя более уверенно при наличии возможности оформления в обеспечение по своим обязательствам товара, что повышает шансы на получение кредита и доверие со стороны банка», — заявил Игорь Учитель.

«Проблему недоверия к заемщикам, возникшую из-за тотальных неплатежей по займам в 2014-2015 государство предложило решить путем банковского кредитования под залог товаров через оформление договора доверительной собственности», — подчеркнул Игорь Учитель.

Справка. МТВ (money tradition business) БАНК на украинском рынке более 27-ми лет — с 5 ноября 1993 года. За время своего существования несколько раз менял свое название. В 2007 году с «Морского Транспортного банка» он стал « Марфин Банком ». В 2017-м году сменил название на МТБ БАНК. После последнего изменения названия сменился и топ-менеджмент банка: главой Наблюдательного совета стал Игорь Згуров, а кресло председателя правления занял Юрий Кралов.

Стоит отметить, что в рейтинге надежности Национального банка Украины МТБ БАНК занимает 19-ю позицию.