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Новости > Кредитование под договоры доверительной собственности разрушает стену недоверия между банками и заемщиками, – Юрий Кралов

Кредитование под договоры доверительной собственности разрушает стену недоверия между банками и заемщиками, – Юрий Кралов

Автор: «Фраза»
29.12.20 14:33
568
Кредитование под договоры доверительной собственности разрушает стену недоверия между банками и заемщиками, – Юрий Кралов

В ПАО «МТБ БАНК» начали внедрять кредитование под договоры доверительной собственности. Об этом заявил председатель правления МТБ БАНКа Юрий Кралов, сообщает «Апостроф».

Кредитование под договоры доверительной собственности разрушает стену недоверия между банками и заемщиками, – Юрий Кралов

«Кредитование путем заключения договора доверительной собственности существенно отличается от ссуд под залог движимого и недвижимого имущества. Если банк, например, оформляет ипотеку — то у кредитуемой квартиры по факту владельцем остается хозяин квартиры. В случае же кредитования под договор доверительной собственности, она принадлежит банку. И возвращается в собственность владельца только после погашения кредита», — сказал Юрий Кралов.

Он также отметил, что услуга сразу же была востребована клиентами. «Первым таким заемщиком в нашем банке стала «Международная газовая компания», — заявил Юрий Кралов.

Председатель Наблюдательного Совета МТБ БАНКа Игорь Згуров также указал на преимущества данного способа кредитования.

«Кредитуясь в МТБ БАНКе под залог товаров путем оформления договора доверительной собственности, заемщик обеспечивает непрерывность операционного процесса», — отметил он. По словам Игоря Згурова, «это, пожалуй, для бизнеса одна из главных составляющих успеха: не останавливаться ни на минуту».

Государственная программа кредитования по договорам доверительной собственности нашла поддержку не только у руководства МТБ БАНКа.

Президент АО «ОДЕСАГАЗ» Игорь Учитель заявил, что при заключении договоров доверительной собственности «банк может не опасаться, что заемщик тайно выведет залог, перепродаст его и оставит банк ни с чем».

«И в то же время заемщик, основным активом которого является товар, например, газ, чувствует себя более уверенно при наличии возможности оформления в обеспечение по своим обязательствам товара, что повышает шансы на получение кредита и доверие со стороны банка», — заявил Игорь Учитель.

Заемщик, основным активом которого является товар, чувствует себя более уверенно при наличии возможности оформления в обеспечение по своим обязательствам товара – Игорь Учитель

«Проблему недоверия к заемщикам, возникшую из-за тотальных неплатежей по займам в 2014-2015 государство предложило решить путем банковского кредитования под залог товаров через оформление договора доверительной собственности», — подчеркнул Игорь Учитель.

Справка. МТВ (money tradition business) БАНК на украинском рынке более 27-ми лет — с 5 ноября 1993 года. За время своего существования несколько раз менял свое название. В 2007 году с «Морского Транспортного банка» он стал «Марфин Банком». В 2017-м году сменил название на МТБ БАНК. После последнего изменения названия сменился и топ-менеджмент банка: главой Наблюдательного совета стал Игорь Згуров, а кресло председателя правления занял Юрий Кралов.

Стоит отметить, что в рейтинге надежности Национального банка Украины МТБ БАНК занимает 19-ю позицию.

Тэги: Национальный банк Украины, НБУ, МТБ Банк, Юрий Кралов, Игорь Згуров, Международная газовая компания, ОДЕСАГАЗ, Игорь Учитель, договор доверительной собственности, Марфин Банк

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