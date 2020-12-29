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Новости > Врач рассказал, когда исчезнет коронавирус

Врач рассказал, когда исчезнет коронавирус

Агата Кловская
29.12.20 14:15
630
Врач рассказал, когда исчезнет коронавирус

Главное: По словам врача одного из диагностических медицинских центров Львова Тараса Жиравецкого, в феврале коронавирус в Украине пойдет на спад. А уже в 2022 году он и вовсе должен исчезнуть.

Детали: Коронавирус в Украине пойдет на спад уже в феврале, когда вторая волна достигнет своего пика. Об этом и в интервью ТСН рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

«Из того, что прогнозируем и видим, и, опираясь на модель испанского гриппа, которая была запротоколировано в 1918 году, то мы ждем трех волн. Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля. А следующие 5-6 месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше», — говорит Жиравецкий.

По его словам, сейчас видим тенденцию к нарастанию госпитализации.

«Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть», — отметил врач.

В тему: Стало известно, кто никогда не заболеет коронавирусом.

Тэги: Украина, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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