Смертность от COVID-19 в Украине резко подскочила

Главное: Смертность от COVID-19 в Украине выросла. Данные на 29 декабря.

Детали: В Украине выросла смертность от коронавируса. Данные на вторник, 29 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщается, что было выявлено 6 988 случаев заразы. С начала пандемии заболели 1 037 362 человека.

За сутки выздоровели 16 106 больных, всего коронавирус смогли победить 681 835 человек. Сейчас болеют 355 527 людей.

За отчетный период провели 43 585 тестов: методом ПЦР – 25 965, методом ИФА – 17 620.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве – 953 человека.

Жертвами COVID-19 за сутки стали 232 человека. Всего болезнь унесла уже 18 081 жизнь.

В тему: ранее были озвучены ранние скоротечные симптомы COVID-19.