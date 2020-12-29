Стало известно, какой будет погода в первый день 2021 года

Главное: Какой будет погода в Украине 1 января? Свой прогноз дали синоптики.

Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды на пятницу, 1 января 2021 года. Синоптики говорят, что будет тепло.

При этом почти на всей территории страны ожидаются дожди. Сухо будет в Крыму и восточных областях.

Днем ожидается 2-10 тепла, а ночью от минус 1 до плюс 7.

В Киеве пройдет дождь: днем прогнозируют 4-6 тепла, а ночью плюс 2-4.

Карта погоды на 1.01.2021:

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