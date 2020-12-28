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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинцев пугают новой опасной эпидемией

Украинцев пугают новой опасной эпидемией

Агата Кловская
28.12.20 19:46
533
Украинцев пугают новой опасной эпидемией

Главное: В Украине стоит вводить продажу антибиотиков в аптеках только по назначению врача, как это анонсировали в Минздраве. По словам врача-эндокринолога Константина Зуева, злоупотребление антибиотиками может привести к эпидемии гнойных заболеваний.

Детали: В новом году в стране может начаться эпидемия гнойных инфекционных заболеваний, причиной которой является бесконтрольная покупка и употребление населением антибиотиков. Об этом в комментарии «Голосу» сообщил врач-эндокринолог Константин Зуев.

«Сейчас в Украине эпидемия COVID-19, а скоро будет эпидемия гнойных заболеваний, которые надо будет лечить „тяжелыми“ антибиотиками. Поскольку сейчас многие люди бесконтрольно принимают антибиотик без рекомендации врача, то это приведет к массе случаев гнойных инфекционных заболеваний. Это приведет к тому, что у людей микробы будут нечувствительны к антибиотикам обычным, которыми они могли лечиться легко и быстро. Так как люди принимали антибиотик по собственному усмотрению, их микробы уже нечувствительны к этим антибиотикам. В таком случае люди не смогут вылечиваться от инфекционных заболеваний. Я ожидаю, что инфекции будут давать гнойные осложнения, в результате чего люди будут попадать в больницы с запущенными формами болезней, а в больнице их будет трудно лечить: либо надо будет применять очень „тяжелые“ антибиотики в плане побочных эффектов, либо это будет дорого, либо вообще не будет антибиотиков, которыми их можно будет полечить», — рассказал врач.

Зуев привел пример из собственной врачебной практики о бесконтрольном приеме антибиотиков пациентами.

«Недавно мне звонила пациентка, она пропила уже три антибиотика, а ей не нужен был ни один антибиотик. Сама купила и пропила. Один не помог, она пропила второй, а после второго начала третий принимать и тут позвонила мне, потому что возникли вопросы. И бороться с этой ситуацией можно только в случае, если антибиотик можно будет приобрести только по назначению врача. И если, допустим, врач ошибется с назначением антибиотика, то найти его все равно будет легче, чем выяснить, что пациент сам принимал антибиотик без назначения врача. Поэтому введение продажи антибиотиков только по рецепту это мудро. Эту ситуацию нужно регулировать», — сказал врач.

В тему: Антибиотики в Украине могут продавать по электронному рецепту. Таковы планы правительства.

Тэги: Украина, общество, здоровье, эпидемия, антибиотик, новости Украины

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