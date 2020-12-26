Вакцина от коронавируса доставлена во все страны ЕС. Завтра стартует вакцинация

Главное: Вакцинация от коронавируса в странах ЕС стартует уже завтра.
Детали: Вакцина от COVID по состоянию на 26 декабря доставлена во все страны Европейского союза. Об этом в своем обращении заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, завтра вакцинация стартует во всех странах-участницах ЕС.
«Сегодня переворачиваем страницу трудного года. Вакцина от COVID-19 доставлена во все страны Европейского союза. Вакцинация начнется завтра во всем ЕС», — отметила фон дер Ляйен.
Она также отметила, что одновременная вакцинация в ЕС является «трогательным моментом единства» и надежным выходом из пандемии коронавируса.
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