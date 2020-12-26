Вакцина от коронавируса доставлена во все страны ЕС. Завтра стартует вакцинация

Главное: Вакцинация от коронавируса в странах ЕС стартует уже завтра.

Детали: Вакцина от COVID по состоянию на 26 декабря доставлена во все страны Европейского союза. Об этом в своем обращении заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, завтра вакцинация стартует во всех странах-участницах ЕС.

«Сегодня переворачиваем страницу трудного года. Вакцина от COVID-19 доставлена во все страны Европейского союза. Вакцинация начнется завтра во всем ЕС», — отметила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что одновременная вакцинация в ЕС является «трогательным моментом единства» и надежным выходом из пандемии коронавируса.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

В тему: В Министерстве здравоохранения назвали 10 приоритетных групп, которые будут в первую очередь вакцинироваться от коронавирусной болезни.