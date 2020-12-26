Церковь в Германии впервые извинилась за «ведьм», сожженных 400 лет назад

Главное: Архиепископ немецкого города Айхштет извинился перед людьми, искалеченными и убитыми здесь во время «охоты на ведьм» 400 лет назад.

Детали: Католическая церковь в немецком городе Айхштет извинился за сожжение «ведьм», которое происходило на протяжении трех веков около 400 лет назд. Как сообщает The Independent, с XV по XVIII век здесь подверглись зверским пыткам и были убиты по подозрению в колдовстве сотни людей.

И лишь теперь архиепископ города Грегор Мария Ханке назвал те события «кровоточащей раной в истории церкви» и пообещал установить табличку в память о жертвах.

По данным издания, всего на территории Европы по подозрению в колдовстве были казнены около 60 тыс. человек. 25 тыс. из них — на территории современной Германии.

Большинство жертв были женщинами, но среди них встречаются мужчины и дети.

Кампания по реабилитации жертв «охоты на ведьм» в Германии началась в 2011 году по инициативе священника Хартмута Хегелера. С того момента власти свыше 50 немецких городов, включая Кельн и Лейпциг, посмертно реабилитировали казненных по обвинению в колдовстве и установили в их честь мемориальные доски и памятники, а в некоторых случаях даже переименовали улицы.

Справка: «Охота на ведьм» — уголовное преследование «ведьм» и «колдунов», достигшее особого размаха в Западной Европе конца XV — середины XVII вв. Осуществлялось как церковными, так и светскими судами. Широко распространены были также случаи самосуда.

В ходе следствия по делам о колдовстве, как и при расследовании других уголовных дел того времени, нередко применялись пытки, а осужденных зачастую приговаривали к смерти через сожжение.