Стало известно, что киевляне чаще всего теряли в метро в этом году

Главное: Среди вещей, которые люди потеряли в Киевском метрополитене в 2020 году, газонокосилка, ноутбук, микроволновка и самокат.

Детали: В 2020 году в Бюро находок Киевского метрополитена попали более 180 различных вещей. Как рассказала на своей странице в Facebook пресс-секретарь подземки Наталья Макогон, по статистике, на количество потерь влияет время года и погода.

Так, в осенне-зимний период пассажиры чаще всего забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. В этом году перечень расширился за счет ценных и габаритных вещей.

Среди них: газонокосилка, микроволновая печь, ноутбук, самокат.

При этом за утраченными вещами возвращаются лишь треть владельцев.

Отметим, что за хранение вещей в Бюро находок предусматривается оплата.

В тему: В августе 2020 года на «синей ветке» киевского метро появился поезд, в котором киевлянам рассказывают о правила противодействия мошенникам при использовании банковских карт.