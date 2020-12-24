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Новости > Нацкомиссия коммунальных услуг резко повысила тарифы на производство тепла для населения

Нацкомиссия коммунальных услуг резко повысила тарифы на производство тепла для населения

Александр Панько
24.12.20 16:38
1034
Нацкомиссия коммунальных услуг резко повысила тарифы на производство тепла для населения

Главное: Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг приняла решение о повышении тарифов на отопление для населения в 2021 году. Больше всего данное решение ударит по жителям левого берега Киева.

Детали: Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг, на заседании в четверг, 24 декабря, пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок. В соответствии с информацией пресс-службы НКРЭКУ тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям.

При этом наименее повышен тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%), наиболее — для ООО «Евро-реконструкция» (на 49,7%), обслуживающего ряд районов на левом берегу Киева.

В числе компаний, которым наиболее повышены тарифы для населения оказались также Новораздольская и Новояворивская ТЭЦ (обе ООО «Нафтогаз Тепло», на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО «Сумытеплоэнерго» (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО «Технова», на 24,1%), а также две когенерационные установки КП «Миськтепловодоэнергия» (на 33,5%) и КП «Хмельницктеплокоммунэнерго» (на 29,3%).

Полную информацию о новых тарифах можно найти на официальном сайте НКРЭКУ.

Такое решение НКРЭКУ обосновала существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.

В тему: 27 августа 2020 года «Нафтогаз» на 45% поднял цену на газ для населения по месячному тарифу и на 10% — по годовому. Рост цен в компании объяснили повышением стоимости газа на европейских газовых хабах.

Тэги: Киев, общество, экономика, Днепр, тепло, отопление, тариф, Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, новости Украины

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