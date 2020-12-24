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Новости > Мендель рассказала, как двумя твитами остановила инфляцию и стабилизировала гривну

Мендель рассказала, как двумя твитами остановила инфляцию и стабилизировала гривну

Агата Кловская
24.12.20 16:09
1130
Мендель рассказала, как двумя твитами остановила инфляцию и стабилизировала гривну

Главное: Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель считает, что в 2019 году две ее публикации в Twitter помогли укрепить курс гривны.

Детали: Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, как в июне 2019-го во время визита Владимира Зеленского в Брюссель стабилизировала курс гривны при помощи двух записей в Twitter. Как сообщает «Экономическая правда», в ходе онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине, она вспомнила как отправилась в Брюссель на следующий же день после назначения.

При этом, по ее словам, в Украине и в Евросоюзе начали активно распространяться тезисы о том, что Зеленский «является пророссийским президентом, и о том, что якобы за ним стоит какой-то олигарх».

«Тогда я была впервые на переговорах с президентом Зеленским, и он рассказал о том, что в истории с „Приватбанком“ он будет на стороне народа, и Украина будет идти в ЕС. Мне удалось дать эти два твита очень быстро, их подхватило очень много медиа, почти все иностранные СМИ», — продолжила Мендель, вспомнив, что на тот момент «у нас несколько росла инфляция, не колоссально, но гривна слабла».

«И после двух твитов гривна снова стабилизировалась к предыдущему уровню. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране», — заключила пресс-секретарь.

В тему: В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в Instagram назвала Литву Латвией, после чего начала оправдываться, что таким образом «потроллила» пользователей Сети.

Тэги: экономика, Twitter, политика, Твиттер, инфляция, Брюссель, курс валют, ПриватБанк, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины, Юлия Мендель

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