Медведчук в интервью Bloomberg: Есть основания для досрочных выборов, которые лучше отражали бы интересы людей

На сегодняшний день есть все основания для проведения досрочных выборов в парламент, поскольку нынешнее большинство не отражает интересы людей. Как сообщает 112.ua, об этом в интервью международному информационному агентству Bloomberg заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что нынешняя деятельность парламентского большинства и Кабинета министров направлена не на социальную поддержку граждан, рост экономики страны и развитие образования, а наоборот, на обслуживание внешних западных инвесторов. Поэтому, по мнению Виктора Медведчука, необходимо избрать ту Верховную Раду, которая бы в первую очередь, думала о своем народе.

«Есть основания для досрочных выборов, которые лучше отражали бы интересы людей», — добавил политик.

Отвечая на вопрос относительно причин популярности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая является самой высокой среди оппозиционных политсил за последние шесть лет, политик отметил, что это произошло, в первую очередь потому, что партия последовательно отстаивает интересы людей и ту программу, с которой шла на выборы. Одной из ключевых задач политсилы, по его словам, является установление мира на Донбассе, поскольку президент Владимир Зеленский не смог выполнить обещания о мире, которые помогли ему, тогдашнему политическому новичку, одержать убедительную победу на выборах в 2019 году.

«Нет доверия ни к Зеленскому, ни к его партии», — отметил Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что нынешняя власть, для установления мира на востоке страны, власть должна выполнять Минские соглашения, а также восстановить диалог с Россией.

«Я открыто говорю, что мы должны идти той же дорогой с Россией, что нам нужно сделать все, чтобы восстановить отношения. Люди верят в это все больше и больше», — добавил Виктор Медведчук.