«Гонщик», которого после погони остановили столичные копы, хотел застрелиться из травмата

Главное: Водитель Hyundai, которого результате погони госпитализировали этой ночью с ранением головы, пытался застрелиться, когда понял, что ему не удастся уйти от преследования.

Детали: Водитель автомобиля Hyundai, которого результате погони госпитализировали этой ночью с ранением головы, пытался застрелиться. Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, это произошло после того как патрульные полицейские заблокировали его автомобиль.

Осознав, что бежать некуда, водитель совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из имеющегося у него травматического пистолета. Мужчину госпитализировали и прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое.

Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении по статье о сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

В тему: В ночь на среду, 23 декабря, в Киеве полицейские устроили погоню за нарушителем, который управлял автомобилем Hyundai. Она продолжалась до тех пор, пока один из экипажей не заблокировал беглецу движение. Также с целью остановки автомобиля патрульные применили табельное оружие.