Стало известно, кто заразил Кернеса коронавирусом

Главное: По словам друга мэра Харькова Геннадия Кернеса бизнесмена Павла Фукса, градоначальника заразила коронавирусом его домработница.

Детали: Мэра Харькова Геннадия Кернеса коронавирусом заразила его домработница. Об этом в интервью «Стране» рассказал близкий друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс.

«Говорят, что домработница (заразила Кернеса). Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски», — сказал Павел Фукс.

По словам бизнесмена, Кернес ходил без маски и не соблюдал все меры осторожности, так как для него было важно показать, что он не боится пандемии.

"Для него было важно показать, что он не боится пандемии. Чтоб не останавливать жизнедеятельность города. Он боролся за то, чтобы работало метро, бизнес, чтобы город не останавливался. Когда открывали фонтан на День города, я такого количества людей никогда не видел. Все фотографировались, прижимались, обнимались. Из-за этого он пострадал, плюс, эта женщина, которая его одевала",- заявил Фукс.

При этом о состоянии женщины, которая, вероятно, заразила Кернеса, ничего не известно.

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