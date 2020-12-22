Смертность от COVID-19 в Украине превысила грипп и пневмонию

Главное: С начала года в Украине от коронавируса умерли 8350 украинцев, от гриппа и пневмонии — 6818 человек. Общая смертность за означенный период составила 485734 человека.

Детали: За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485734 человека. Как сообщает Государственная служба статистики, наиболее частой причиной смерти стали болезни системы кровообращения — от этого умерли 325156 человек, из них 225928 чел. — от ишемической болезни сердца.

Злокачественные новообразования стали причиной смерти 64556 граждан.

Коронавирус унес жизни 8350 украинцев, грипп и пневмония — 6818 человек.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5783 человек.

Кроме того, 23043 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи — умерли 3185 граждан, утопление — 1335, гибель на пожаре — 839, случайное отравление (кроме алкоголя) — 1251, отравление алкоголем — 1675, самоубийства — 5198, последствия нападения с целью убийства — 1122.

В тему: За последние сутки COVID-19 унес в Украине 232 жизни.