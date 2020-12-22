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Новости > В Киеве подростки жестоко избили собутыльника и ограбили его

В Киеве подростки жестоко избили собутыльника и ограбили его

Александр Панько
21.12.20 22:33
1207
В Киеве подростки жестоко избили собутыльника и ограбили его

Главное: В Киеве два подростка 16 и 17 лет распивали спиртные напитки с 57-летним мужчиной. После этого они его жестоко избили, ограбили и скрылись.

Детали: В Киеве сообщили о подозрении двум подросткам, которые жестоко избили и обокрали 57-летнего мужчину. За это несовершеннолетним грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет, сообщает пресс-служба Киевской местной прокуратуры на своей странице в Facebook.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел весной этого года.

«Юноши вместе с потерпевшим распивали алкогольные напитки на летней площадке столичного паба, избили его, нанеся тяжкие телесные повреждения, и завладели его имуществом, после чего скрылись с места преступления», — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей 16 и 17 лет.

Старший из задержанных уже в пятый раз привлекается к уголовной ответственности. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное обоим грозит наказание от 8 до 15 лет тюрьмы.

В тему: В июле 2018 года в центре Киева подростки жестоко избили неформала. Ему пришлось удалить часть черепа.

Тэги: Киев, общество, избиение, подростки

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