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Новости > Главные новости за 21 декабря 2020 года

Главные новости за 21 декабря 2020 года

Автор: «Фраза»
21.12.20 18:59
533
Главные новости за 21 декабря 2020 года

— В ближайшие три недели украинцев ждут удлиненные выходные дни. Это связано с с празднованием Нового года и Рождества Христова по григорианскому и юлианскому календарям.

— Заместитель главы ОПУ Олег Татаров написал заявление о временном приостановлении исполнения своих должностных обязанностей и передачи их другому должностному лицу. Это произошло на фоне коррупционного скандала, фигурантом которого он является.

— Украинские ученые разработали тест полимеразной цепной реакции, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме сразу трех вирусов: SARS-CoV-2, а также штаммов А и В вируса гриппа.

— Жертвами COVID-19 в Украине за сутки стали 80 человек. Данные на 21 декабря.

— В Днепре полицейские задержали 33-летнего программиста за покушение на убийство. В одном из местных супермаркетов он около пяти минут зверски избивал 19-летнего парня и попал на видео.

— На Шулявском путепроводе в Киеве демонтировали все опоры освещения и контрактную сеть троллейбусов. Спустя неделю после аварии их движение все еще не восстановлено.

— Всемирная организация здравоохранения призывает Европу удвоить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса на фоне распространения нового, крайне заразного, штамма коронавируса. Представители Евросоюза собираются на экстренное заседание.

— Во Франции создан гаджет, который, как утверждается, способен уничтожать подавляющее большинство коронавирусов в воздухе. Он выглядит как медальон, который нужно носить на шее.

— В Санкт-Петербурге найдено тело известного российского ученого Александра Каганского, который в последнее время работал над созданием вакцины от коронавируса в Эдинбурге. По данным правоохранителей, его выбросил из окна бывший одноклассник.

— Коронавирус наносит удар по зрению. Об этом говорят ученые.

— Пол Маккартни выпустил новый альбом. Он был написан на карантине.

— В Москве после продолжительной болезни скончался известный советский сатирик и писатель Александр Курляндсий, участвовавший в создании мультсериалов «Ну, погоди!» и «Великолепный Гоша».

— Жившим около 400 тыс. лет назад в Европе предкам людей в зимние периоды не хватало пищи. По мнению ученых, чтобы выжить, неандертальцам приходилось впадать в спячку.

Тэги: Новый год, Киев, драка, Рождество, общество, медицина, троллейбус, елка, здоровье, мир, Днепр, транспорт, Всемирная организация здравоохранения, политика, культура, криминал, Пол Маккартни, тестирование, выходные, Шулявский мост, новости Украины, Олег Татаров

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