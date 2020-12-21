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Новости > В Албанской Церкви призвали к преодолению раскола в Православии

В Албанской Церкви призвали к преодолению раскола в Православии

Александра Кудрявцева
21.12.20 16:53
163
В Албанской Церкви призвали к преодолению раскола в Православии

Главное: Одна из величайших печалей последнего времени заключается в том, что православное единство дало трещину.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил Предстоятель Албанской Православной Церкви архиепископ Анастасий в интервью греческому порталу «Ромфея».

«Инициативы в Украине по прошествии двух лет, очевидно, не дали желаемого исцеляющего эффекта. Для миллионов украинских православных не было достигнуто ни мира, ни единства. Вместо этого споры и разногласия распространились на другие поместные Православные Церкви», — отметил владыка, отвечая на вопрос о расколе в мировом Православии в связи с «украинским вопросом».

По убеждению архиепископа Анастасия, «сейчас необходимо срочно сделать что-то действенное».

«Время только усугубляет травму. Огромная опасность для Православия очевидна: этнорасовый раскол (между греками, славянами и теми, кто хочет гармоничных отношений со всеми), который сводит на нет мультикультурный характер Православия и его универсальность. Это величайшая опасность не только для Православия», — считает Блаженнейший владыка.

Ссылаясь на опыт лечения коронавируса, он выразил предположение, что «духовной вакциной в данном случае является „примирение“ (συμφιλίωση) в библейском смысле».

«Признаюсь, я продолжаю страдать, когда не могу согласиться с дорогими и уважаемыми братьями, но при этом я не могу игнорировать очевидные факты и основные православные принципы», — подчеркнул Архипастырь.

По его убеждению, инициатива преодоления проблем новой реальности принадлежит Вселенскому Патриархату, но и все Автокефальные Церкви должны в меру своей ответственности способствовать преодолению раскола.

«Моя вера в то, что примирение успокоит миллионы верных людей, остается непоколебимой. В то же время Православие подтвердит свою духовную способность лечить раны, руководствуясь Словом Божьим и энергией Святого Духа, подчеркивая истину о том, что это Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь, во главе которой стоит Христос, воплощенный Сын Божий, „для Которого все и от Которого все“ (Евр. 2:10), „...примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения“ (2 Кор. 5:18)», — заключил архиепископ.

В тему: Религиозные эксперты обеспокоены угрозой, которые несут инициативы «Партнерства Биарриц».

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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